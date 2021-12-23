Остановка производства Toyota не коснется завода в России

Петербургский завод Toyota в январе 2022 года будет работать в стандартном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», добавив, что с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут выходными днями для предприятия.

Ранее сообщалось, что компания Toyota Motor Corporation в январе остановит работу семи заводов в Японии на определенный срок в связи с нехваткой полупроводников. Таким образом, эти планы предприятия «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге не коснутся.

Напомним, завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге был открыт в декабре 2007 года. В настоящее время на предприятии выпускаются бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Помимо российского рынка, автомобили поставляются в Казахстан, Беларусь и Армению.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года бестселлером Toyota на российском рынке стал кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 3% и составили 34110 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Toyota Camry, который нашел 28617 покупателей (+17%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А еще у нас можно узнать, какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России. Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership).

Фото: «Тойота Мотор»