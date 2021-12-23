Российский завод Haval в 2022 году продолжит наращивать производство

Российский завод Haval, который в сентябре перешел на двухсменный режим работы, в 2022 году планирует ввести дополнительную рабочую смену в соответствии со стратегией развития предприятия для удовлетворения растущего спроса. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, добавив, что новогодние каникулы для сотрудников Haval продлятся с 31 декабря по 9 января включительно, согласно производственному календарю.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Haval реализовали 34765 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько эти автомобили стоят через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value)

Фото: Haval