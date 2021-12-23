Выпуск легковых автомобилей в ноябре 2021 года сократился на 18%

По данным Росстата, за одиннадцать месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 1,2 млн легковых автомобилей, что на 9,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено порядка 100 тыс. машин – это на 18,4% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в прошлом месяце «Автотор» начал серийное производство обновленного седана Kia Cerato в режиме полного цикла. Кроме того, петербургский завод Nissan перешел на двухсменный режим работы в связи с восстановлением рынка.

Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре составило 165 тыс. единиц, что на 32,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков – это на 12,4% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в ноябре увеличил производство на 20,6%, выпустив 4152 машины.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые легковые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Kia