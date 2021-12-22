«Алмаз-Антей» показал электромобиль собственной разработки

Как сообщает «РБК» , электромобиль от «Алмаз-Антея» – кроссовер длиной 4,5 м. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

Напомним, в августе 2021 года правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Принятый документ поможет сформировать условия для производства и использования электротранспорта в России, позволит отечественным производителям занять свою нишу на глобальном рынке.

Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК). На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.

Реализация концепции позволит не только создать в стране новую высокотехнологичную отрасль по производству электромобилей и обеспечить формирование необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств, но и будет способствовать развитию на территории России «вытягивающих» технологий в сфере производства электроавтомобилей (включая силовую и управляющую электронику), батарей и их компонентной базы (в том числе в части производства ячеек для батарей, катодных и анодных материалов), а также водородных топливных элементов.

Фото: пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»