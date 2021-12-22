Выплаты по ОСАГО после случившегося ДТП хотят увеличить в несколько раз

Вопрос о том, что выплаты по ОСАГО после произошедшего ДТП в России необходимо увеличивать, поднимался уже не раз. Однако сегодня он как никогда близок к разрешению. Во всяком случае в Минфине уже состоялась встреча, где вместе с Банком России и Всероссийском союзом страховщиков обсуждались возможные варианты ближайших изменений по выплатам. Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на свой источник в Минфине, все стороны понимают, что при наступлении страхового случая при ДТП пока существуют серьезные недоработки, за которыми стоит ущемление прав пострадавших.

Например, сегодня, согласно утвержденному механизму выплат, при возмещении материального ущерба после ДТП страховые компании удерживают сумму «износа транспортного средства», если пострадал не новый автомобиль. И автовладелец получает выплаты не на полную сумму, при этом такие недоплаты «за возраст» могут доходить до половины стоимости поврежденной детали.

Вторая явная несправедливость существует сегодня в разнице оценки нанесенного ущерба - когда речь идет о пострадавших на общественном транспорте и на личном. Например, при аварии с участием перевозчика (юрлица) наследникам могут выплатить 2 млн рублей, а если речь идет об ущербе, нанесенном транспортом физлица - только 500 тыс. рублей. Аналогичная несправедливость существует и при обсчитывании возмещения, когда пострадавшие получают травмы: разница в выплатах становится очень существенной.

Все это планируют учитывать, скорректировав сегодняшние правила, иначе теряется сам смысл ОСАГО. Откуда возьмутся деньги на дополнительные затраты? Вполне вероятно, что после принятия новых решений стоимость страховых полисов тоже придется пересматривать. О грядущем повышении цен на полисы тоже говорят все чаще - поскольку растут цены на автомобили, на запчасти и на услуги по ремонту автомобилей.

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