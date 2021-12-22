Рамный внедорожник Kia Mohave 2022-го модельного года стал доступен для заказа

Российские дилеры Kia начали прием заказов на рамный внедорожник Kia Mohave в комплектациях 2022-го модельного года. Автомобиль будет по-прежнему доступен в четырех комплектациях – Luxe, Prestige, Premium, и Premium+ – по цене от 4 млн 079 тыс. 900 рублей до 4 млн 524 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

В версии 2022-го модельного года внедорожник получил заводской телематический комплекс Kia Connect, который позволяет владельцу постоянно оставаться на связи со своим автомобилем при помощи смартфона, открывая возможность дистанционного управления рядом функций комфорта, безопасности, навигации. Также было принято решение устанавливать самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (LSD) на задней оси уже в стартовой комплектации Luxe (ранее был доступен начиная с комплектации Prestige).

На российском рынке Kia Mohave представлен с дизельным двигателем V6 3,0 л, мощность которого составляет 249 л.с., а крутящий момент внушительные 549 Нм. Двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Все KIA Mohave оснащаются подключаемым полным приводом с новейшей системой управления Terrain Mode Select. Базово, мощность от продольно установленного двигателя почти полностью идет на заднюю ось, а при необходимости система моментально увеличивает передачу момента на передние колеса. Внедорожник предлагается как в семиместной версии, так и в шестиместной комплектации Premium+ с «капитанскими» раздельными креслами второго ряда.

Дизайн передней части нового Mohave отличает широкая решетка радиатора, корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным. Габаритная длина нового Mohave составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм.

Напомним, продажи нового Kia Mohave стартовали на российском рынке в ноябре 2020 года. По итогам 11 месяцев 2021 года российские покупатели приобрели 1368 внедорожников этой модели.

Во сколько для российского автовладельца обходится содержание Kia Mohave (и других моделей) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia