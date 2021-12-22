Каким фургоном выгоднее владеть?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование* стоимости владения легких коммерческих автомобилей. Оно проводилось с использованием «Калькулятора оценки стоимости владения».

В качестве объектов исследования были выбраны следующие цельнометаллические фургоны, оснащенные дизельным двигателем и механической коробкой передач: «ГАЗель NEXT» (объем двигателя – 2,8 л; мощность – 150 л.с.; привод – задний) в модификации A31R22-80 и Ford Transit (2,2 л; 125 л.с.; передний) в модификациях VAN 350L2H2 и VAN 350L3H2. Регион эксплуатации – Московская область.

В процессе исследования стоимости владения были рассчитаны затраты на содержание автомобилей в течение 3 лет при условии пробега за это время 120 тысяч км. Параметрами для расчета послужили рекомендованные розничные цены автомобилей, их остаточная стоимость, расходы на страхование (КАСКО + ОСАГО) и проведение регламентированного технического обслуживания у официальных дилеров, затраты на топливо и покупку шин, а также транспортный налог.

Согласно итогам исследования, наилучший результат по совокупной стоимости владения демонстрирует «ГАЗель NEXT». За 3 года эксплуатации она составит около 1,38 млн рублей. Это меньше, чем у обоих «транзитов», показатель которых находится на уровне 1,45 млн рублей.

Помимо того, что фургон «ГАЗель NEXT» имеет более привлекательную цену (на 500 – 550 тыс. рублей ниже по сравнению с конкурентами), данная модель характеризуется и низкими эксплуатационными расходами, которые на протяжении 3 лет или 120 тысяч км составят 1,02 млн рублей. А вот владелец Ford Transit потратит за это время (или такой же пробег) 1,07 – 1,08 млн рублей.

Если же рассматривать расходы на содержание легких коммерческих фургонов за один месяц, то у отечественной модели они составят 38 255 рублей, в то время как у «транзитов» будут находиться в диапазоне 40 200 – 40 400 рублей. Соответственно 1 км пробега у «ГАЗели Next» будет стоить чуть более 11 рублей, а у моделей Ford – более 12 рублей.

* Исследование было проведено в августе 2021 года.