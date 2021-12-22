Глава Минпромторга считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров

Минпромторг РФ считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на автомобили для дилеров, но участникам рынка необходимо искать приемлемые варианты и договариваться о параметрах, которые позволят балансировать его и давать возможность для развития и роста на перспективу, а не только «в моменте», когда получаются сверхприбыли, заявил глава министерства Денис Мантуров.

Ранее источник в Минпромторге сказал агентству «ТАСС», что министерство предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. По его словам, такая наценка останется выгодной для автодилеров, которые сейчас, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита, продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

В свою очередь, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и ассоциация «Объединение автопроизводителей России» сообщили, что не получали предложения об ограничении наценок.

Руководитель Росстандарта Алексей Кулешов также обратил внимание на недопустимость реализации транспортных средств, не соответствующих заявленным в ОТТС требованиям. Это, прежде всего, касается дилерских центров, которые в последнее время, пользуясь рыночной ситуацией, в нарушение установленного порядка устанавливают дополнительное оборудование и навязывают потребителям такие автомобили, которые потенциально могут представлять угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. При этом при выявлении таких фактов обязанность по устранению нарушений и соответствующие издержки, согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», лежат на лицах, допустивших обращение таких транспортных средств. Ранее эта информация была доведена до организаций отрасли, в том числе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Как известно, некоторые дилеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тыс. рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте – гораздо больше миллиона. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако с учетом дилерских «накруток» удорожание оказалось еще больше – 35-40%. По оценкам аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».