Глава Минпромторга считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров | АВТОСТАТ

Глава Минпромторга считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров

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Глава Минпромторга считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Минпромторг РФ считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на автомобили для дилеров, но участникам рынка необходимо искать приемлемые варианты и договариваться о параметрах, которые позволят балансировать его и давать возможность для развития и роста на перспективу, а не только «в моменте», когда получаются сверхприбыли, заявил глава министерства Денис Мантуров.

Ранее источник в Минпромторге сказал агентству «ТАСС», что министерство предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. По его словам, такая наценка останется выгодной для автодилеров, которые сейчас, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита, продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

В свою очередь, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и ассоциация «Объединение автопроизводителей России» сообщили, что не получали предложения об ограничении наценок.

Руководитель Росстандарта Алексей Кулешов также обратил внимание на недопустимость реализации транспортных средств, не соответствующих заявленным в ОТТС требованиям. Это, прежде всего, касается дилерских центров, которые в последнее время, пользуясь рыночной ситуацией, в нарушение установленного порядка устанавливают дополнительное оборудование и навязывают потребителям такие автомобили, которые потенциально могут представлять угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. При этом при выявлении таких фактов обязанность по устранению нарушений и соответствующие издержки, согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», лежат на лицах, допустивших обращение таких транспортных средств. Ранее эта информация была доведена до организаций отрасли, в том числе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Как известно, некоторые дилеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тыс. рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте – гораздо больше миллиона. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако с учетом дилерских «накруток» удорожание оказалось еще больше – 35-40%. По оценкам аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыценыдефицит

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