Продажи LADA Vesta Sport в 2021 году установили новый рекорд

Российские дилеры LADA по итогам 2021 года реализовали 838 «заряженных» седанов Vesta Sport. Это лучший результат продаж с момента выхода модели в январе 2019 года, следует из статистики, опубликованной пабликом Kviring drive. По данным источников группы в компании LADA Sport, в 2023 году появится рестайлинговая LADA Vesta Sport седан, а также выйдет и LADA Vesta SW Sport. При этом в рамках фейслифта «заряженные» модели могут получить модернизированный вариант двигателя ВАЗ-21179 (1.8 л). На АВТОВАЗе, впрочем, данную информацию не подтверждают.

Напомним, «заряженный» седан LADA Vesta Sport стал самой дорогой моделью в линейке АВТОВАЗа. В настоящее время модель предлагается в двух комплектациях: Luxe за 1 млн 256 тыс. 900 рублей и Luxe EnjoY Pro за 1 млн 312 тыс. 900 рублей. В оснащение LADA Vesta Sport вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.

Во сколько обойдется содержание этого или другого автомобиля, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership).

Фото: АВТОВАЗ