Volkswagen запустил в России систему онлайн-продаж автомобилей с пробегом

Компания Volkswagen запустила в России систему онлайн-продаж автомобилей с пробегом. На сегодняшний день более 50 дилеров подключены к данному сервису на сайте Das WeltAuto.

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, забронировать онлайн можно любой автомобиль с пробегом, который находится в продаже у выбранного клиентом дилерского центра. Сегодня система онлайн продаж Das WeltAuto работает в 37 городах России. В планах сервиса подключить всю дилерскую сеть к онлайн продажам в ближайшее время.

Das WeltAuto – программа сертифицированных автомобилей с пробегом, в которой представлены только проверенные автомобили от официальных дилеров. Став клиентом Das WeltAuto, покупатель сможет получать техническую поддержку, аналог заводской гарантии для автомобилей Volkswagen.

Процесс онлайн-покупки на Das WeltAuto прост: клиент выбирает интересующий его автомобиль у удобного ему дилерского центра на сайте, указывает свои контактные данные, осуществляет предоплату или полную оплату официальному дилеру, после чего в личном кабинете может отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

При бронировании автомобиля через сайт клиент вносит предоплату от 5000 рублей до полной стоимости автомобиля. Ограничения размеров платежей определяются конкретным дилерским центром, при этом с клиента не взимается комиссия за транзакцию. Заявка клиента обрабатывается в рабочее время дилерского центра, в течение 1 часа с момента ее поступления. В случае полной оплаты автомобиля, клиенту достаточно посетить дилерский центр один раз, чтобы забрать свой автомобиль и подписать договор купли-продажи.

Как отмечается, помимо экономии времени, преимуществом онлайн-заказа является гарантированность цены на выбранный клиентом автомобиль после внесения оплаты, что особенно важно при наличии ограниченного количества автомобилей, предлагаемых по специальной цене.

Приобретение автомобиля онлайн может комбинироваться с классическими услугами по кредиту или trade-in, которые предоставляют конкретные дилерские центры, а также с услугами по страхованию.

Наличие всех новых автомобилей Volkswagen у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Volkswagen