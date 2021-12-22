Минпромторг прогнозирует рост российского автопрома в 2021 году примерно на 7%

Минпромторг по итогам 2021 года ожидает роста российского автопрома на уровне 7%, несмотря на глобальный дефицит полупроводников, заявил глава министерства Денис Мантуров. По его словам, продажи новых автомобилей в уходящем году увеличатся порядка на 5%.

В свою очередь, источник в Минпромторге рассказал агентству «ТАСС», что в ведомстве рассчитывают на спад дефицита новых автомобилей в России в первом квартале 2022 года – по крайней мере, по основным моделям. При этом цены на автомобили будут зависеть от стоимости металлопроката, автомобильных чипов и все дорожающей логистики, отметил собеседник агентства. По его мнению, подешеветь и увеличить долю рынка смогут автомобили с высокой степенью локализации производства в России.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Россия в ближайшие годы планирует побороть зависимость от импортных автокомпонентов и хотела бы начать их экспорт по всему миру. По его словам, постепенно эту проблему помогает решать балльная система локализации в автопроме.

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