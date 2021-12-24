Французский авторынок в ноябре 2021 года снизил темпы падения

Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 3,2% до 121995 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд, что обусловлено постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 500 тыс. 887 единиц (+2,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стал Peugeot, снизивший реализацию на 22,6% до 19589 машин. Второе место занимает Renault с показателем 18947 проданных автомобилей (-10,9%). Реализация Citroen составила 13172 машины, что на 14,7% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой увеличились на 66,6% до 11085 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 7064 машины (+1,9%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.