Renault анонсировала мировую премьеру в России в 2022 году

Компания Renault в 2022 году представит в России мировую премьеру. Об этом сообщил глава компании Ян Птачек, однако подробностей о новинке он не раскрыл.

Как пишет «Российская газета», не исключено, что речь идет о новой генерации Renault Logan и Sandero, которые будут отличаться от европейских Dacia Logan и Sandero и от турецкого Renault Taliant. Ранее источники утверждали, что дизайн новинки будет близок к моделям Renault Kiger и Kwid, продающихся в азиатском регионе.

Между тем, в российском представительстве Renault отметили, что в планах на 2022 год стоит не только мировая премьера автомобиля, но и увеличение объемов продаж. Кроме того, в начале 2022-го у российских дилеров появится битопливный седан Logan CNG.

Что касается главных итогов 2021 года, то среди них в Renault назвали успешный запуск нового внедорожника Duster, который вошел в ТОП-10 бестселлеров года, сохранение рыночной доли по продажам и статуса самого высоко локализованного иностранного производителя, рост дилерской сети до 153 автосалонов и организация серийных производств в Казахстане и Узбекистане.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Renault реализовали 119503 автомобиля, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,3% против 8,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продажу в марте этого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Кстати, Renault Duster недавно был назван победителем премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) в категории массовые модели SUV С. А во сколько обойдется содержание других автомобилей в России? Это можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».