Законопроект об отмене обязательного техосмотра принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом они вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию, сообщает пресс-служба Госдумы. Как отмечается, штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны.

В то же время техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Напомним, минувшим летом Госдума приняла закон, который исключает необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. Соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения вступили в силу с 22 августа 2021 года. В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

«Решение о переводе процедуры ТО личных автомобилей в режим добровольной, понятное дело, далось нашему правительству нелегко. Но оно правильное, и это единственный возможный выход из создавшейся ситуации. Вступившие в силу с марта этого года поправки в Закон об обязательном техосмотре (они чрезвычайно усложнили саму процедуру, а также появились новые, жесткие штрафы) окончательно добили старую, еще советскую по сути, систему. Стало понятно, что абсолютное большинство пунктов ТО не смогут работать по новым правилам, и в конечном итоге автовладельцы по-прежнему будут покупать диагностическую карту. Только дороже. Причем по многочисленным опросам, так поступали примерно 80-85% всех водителей, но количество аварий по причине технических неисправностей не менялось (по данным РСА, оно составляет примерно 0,1% от всех ДТП). Так что на техническом состоянии российского автопарка в целом и аварийности на российских дорогах это, по моему мнению, не скажется никак», – комментирует шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

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