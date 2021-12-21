Renault Logan получил версию на компримированном природном газе

Компания Renault Россия совместно с группой компаний «АТС» представили версию седана Renault Logan с газобаллонной установкой. Клиенты смогут заказать автомобили в официальных дилерских центрах Renault в начале 2022 года, сообщает пресс-служба французской марки. Новинка предлагается в комплектации Life с аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений и двумя подушками безопасности.

Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 л (82 л.с.) в паре с механической трансмиссией. Версия на компримированном природном газе позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Для метана предусмотрен 90-литровый баллон, который установлен в багажном отделении. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак, то есть суммарный запас хода на двух видах топлива может превышать 1000 км.

Запуск двигателя происходит на бензине с последующим автоматическим переключением на газ. Когда газ заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Переключить мотор с одного вида топлива на другой можно также, нажав кнопку на передней панели. Около нее находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту.

Основными преимуществами версии CNG являются топливная экономичность и, как следствие, существенное снижение затрат на него – до 3 раз при работе на сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода. Таким образом, эта версия наиболее востребована корпоративным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов.

На Logan CNG распространяется полноценная гарантия (три года или 100 тыс. км, при этом нет необходимости регистрировать газовое оборудование в паспорте транспортного средства. Новинка прошла весь необходимый комплекс стендовых и ресурсных (дорожных) испытаний.

А какие новые модели Renault и других марок появятся на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Renault