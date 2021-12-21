АВТОВАЗ рассчитывает закончить 2021 год «в плюсе»

АВТОВАЗ надеется на небольшой рост продаж автомобилей LADA в 2021 году по отношению к прошлому году, ожидая сохранения сложностей с поставками компонентов в первом полугодии 2022 года, сообщил президент компании Николя Мор. По его словам, рыночная доля LADA по итогам уходящего года, как ожидается, составит 20-21%. Напомним, в 2020 году АВТОВАЗ реализовал в России 343,5 тыс. машин, а доля рынка составила 21,5%, пишет агентство «Интерфакс».

Как прогнозирует Николя Мор, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2021 года может показать 5-процентный рост, что соответствует уровню продаж примерно в 1,68 млн автомобилей. «Этот год был очень хорошим по результатам в первом полугодии, но второе полугодие было слабым. В следующем году мы ждем противоположной картины – в первой половине в плане продаж ожидаются достаточно низкие результаты, второе полугодие будет лучше», – сказал глава АВТОВАЗа.

При этом он добавил, что ситуация на авторынке по-прежнему больше определяется поставками компонентов, чем спросом. «Ситуация постоянно меняется, ее сложно прогнозировать. Когда все завязано на спрос, можно построить экономические модели и так далее. А когда на поставки, на нехватку компонентов из Малайзии, Сингапура, Китая и так далее – это делать гораздо сложнее», – заявил Николя Мор.

По его словам, дефицит магния в автопроме, о котором в последнее время активно говорят некоторые эксперты, АВТОВАЗу не грозит, поскольку доля магния в моделях LADA незначительна.

Кстати, кому интересно, во сколько обходится содержание автомобиля LADA – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ