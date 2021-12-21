Появились первые снимки обновленного Haval Jolion

Компактный кроссовер Haval Jolion появился в Китае в начале 2021 года, а до России новинка добралась только к началу лета. Между тем, китайский автопроизводитель уже готовит обновленную версию этого «паркетника», о чем свидетельствуют шпионские фотографии, опубликованные порталом AutoHome.

Самое заметное изменение во внешности Haval Jolion – это радиаторная решетка с сетчатой структурой, в то время как у актуального кроссовера узор образован ламелями. Секции поворотников увеличились в размерах, а сами они состоят из множества горизонтальных светодиодных элементов, пишет портал Motor.ru. Фары у обновленного кроссовера прилегают к радиаторной решетке, а табличка с названием модели расположена у самой верхней кромки «гриля». Корму, по всей видимости, менять не будут, хотя задние фонари на шпионских фотографиях отличаются.

Изменений в моторной гамме не ожидается: в Китае Haval Jolion будет по-прежнему оснащаться 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 7-диапазонным «роботом».

Напомним, продажи компактного кроссовера Haval Jolion стартовали на российском рынке в конце мая, и по состоянию на конец ноября новинка разошлась в количестве 7241 экземпляра. Стоит при этом отметить, что последние два месяца Jolion становится самой продаваемой моделью Haval в нашей стране.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: AutoHome