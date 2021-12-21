Chery Tiggo 4 стал лидером продаж среди китайских автомобилей за 11 месяцев 2021 года

Кроссовер Chery Tiggo 4 завоевал звание самой популярной модели среди китайских марок в нашей стране. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги продаж за январь – ноябрь нынешнего года.

Так, за прошедшие 11 месяцев эта модель была реализована в количестве 12805 единиц (по данным АЕБ), что является лучшим результатом среди всех новых «китайцев». На второе место в «китайском» сегменте опустился другой представитель Chery – кроссовер Tiggo 7 PRO, который, лидировал по итогам 10 месяцев. С января по ноябрь он разошелся тиражом в 12648 экземпляров. Третью позицию занимает Haval F7, объем продаж которого составил 11762 автомобиля.

Четвертая строчка в рейтинге самых продаваемых «китайцев» за отчетный период принадлежит кроссоверу Geely Coolray (10244 шт.), который, напомним, вошел в число победителей премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership). Замыкает пятерку лидеров купе-кроссовер Haval F7x (9595 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 популярных автомобилей из КНР за 11 месяцев 2021 года также попали: Geely Atlas (8353 шт.), Haval Jolion (7241 шт.), Chery Tiggo 8 PRO (5047 шт.), EXEED TXL (3122 шт.) и Haval H9 (3086 шт.).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам ноября лидерство среди «китайцев» завоевал Haval Jolion, в то время как Chery Tiggo 4 оказался на втором месте по объемам реализации.

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Фото: Chery