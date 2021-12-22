Bentley Bentayga получил новую лимитированную коллекцию для активного отдыха | АВТОСТАТ

Bentley Bentayga получил новую лимитированную коллекцию для активного отдыха

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Bentley Bentayga получил новую лимитированную коллекцию для активного отдыха

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Компания Bentley Motors представила эксклюзивную коллекцию автомобилей Bentayga, созданную специалистами ателье Mulliner по мотивам традиционных для Британии увлечений на открытом воздухе. Одиннадцать автомобилей Outdoor Pursuits собраны вручную в Крю и посвящены трем самым знаковым увлечениям британцев на открытом воздухе: рыбной ловле, верховой езде и прогулкам с собаками, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Каждый Bentayga этой коллекции получил уникальные элементы, в числе которых вышитый пейзаж, выполненная вручную вышивка в интерьере и уникальная хромированная накладка на передней панели перед передним пассажиром. Салон также получил природные текстуры и новые материалы – тканая шерстяная обивка внутренних панелей дверей, карманов на спинках передних сидений и поручней, а также деталей вокруг приборной панели. Элегантный твид с шевронным рисунком сочетается с основным и дополнительным оттенками кожи салона. Автомобили коллекции выполнены в коричневом цвете Havana, зеленом цвете Cumbrian Green и сером цвете Magnetic.

Мастерство отделки Bentley, в полной мере раскрывающееся в автомобилях коллекции Outdoor Pursuits, подчеркнуто шпоном Liquid Amber, который изготавливается из амбрового дерева и эффектно гармонирует со шпоном из эвкалипта на передней панели и верхних частях обивки дверей. Среди оригинальных декоративных накладок на выбор предлагаются элементы с изображением скачущей лошади, сцены рыбной ловли, английских гончих или надписью Mulliner.

Предлагаемые для модели Bentayga легкосплавные 22-дюймовые колесные диски дизайна «10 спиц» с алмазной обработкой и полированными участками особым образом сочетаются с цветом кузова. В салоне пассажиров встречает светодиодная подсветка Bentley, подсвеченные пороги и приятная на ощупь твидовая обивка. Специально для владельцев автомобилей коллекции была создана фляга Hunter Flask, облаченная в кожаный чехол, гармонирующий с обивкой салона.

А какие модели из более доступного ценового сегмента можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Bentley

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиsuvпремиум-маркиспецверсиикроссоверыbentleybentley bentayga

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