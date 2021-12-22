Bentley Bentayga получил новую лимитированную коллекцию для активного отдыха

Компания Bentley Motors представила эксклюзивную коллекцию автомобилей Bentayga, созданную специалистами ателье Mulliner по мотивам традиционных для Британии увлечений на открытом воздухе. Одиннадцать автомобилей Outdoor Pursuits собраны вручную в Крю и посвящены трем самым знаковым увлечениям британцев на открытом воздухе: рыбной ловле, верховой езде и прогулкам с собаками, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Каждый Bentayga этой коллекции получил уникальные элементы, в числе которых вышитый пейзаж, выполненная вручную вышивка в интерьере и уникальная хромированная накладка на передней панели перед передним пассажиром. Салон также получил природные текстуры и новые материалы – тканая шерстяная обивка внутренних панелей дверей, карманов на спинках передних сидений и поручней, а также деталей вокруг приборной панели. Элегантный твид с шевронным рисунком сочетается с основным и дополнительным оттенками кожи салона. Автомобили коллекции выполнены в коричневом цвете Havana, зеленом цвете Cumbrian Green и сером цвете Magnetic.

Мастерство отделки Bentley, в полной мере раскрывающееся в автомобилях коллекции Outdoor Pursuits, подчеркнуто шпоном Liquid Amber, который изготавливается из амбрового дерева и эффектно гармонирует со шпоном из эвкалипта на передней панели и верхних частях обивки дверей. Среди оригинальных декоративных накладок на выбор предлагаются элементы с изображением скачущей лошади, сцены рыбной ловли, английских гончих или надписью Mulliner.

Предлагаемые для модели Bentayga легкосплавные 22-дюймовые колесные диски дизайна «10 спиц» с алмазной обработкой и полированными участками особым образом сочетаются с цветом кузова. В салоне пассажиров встречает светодиодная подсветка Bentley, подсвеченные пороги и приятная на ощупь твидовая обивка. Специально для владельцев автомобилей коллекции была создана фляга Hunter Flask, облаченная в кожаный чехол, гармонирующий с обивкой салона.

А какие модели из более доступного ценового сегмента можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Bentley