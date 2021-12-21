«ПСМА Рус» выпустил первые коммерческие автомобили для экспорта в страны Западной Европы | АВТОСТАТ

«ПСМА Рус» выпустил первые коммерческие автомобили для экспорта в страны Западной Европы

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«ПСМА Рус» выпустил первые коммерческие автомобили для экспорта в страны Западной Европы

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Калужский завод «ПСМА Рус» выпустил первые коммерческие автомобили для экспорта в страны Западной Европы, который начнется в ближайшее время. Предприятие будет поставлять на экспорт коммерческие модели Opel Vivaro, Citroen Jumpy и Peugeot Expert, сообщает пресс-служба Stellantis.

Напомним, следуя стратегии долгосрочного развития в регионе Евразия и расширения бизнеса за его пределами, группа Stellantis, создает на базе завода «ПСМА Рус» в Калуге экспортный хаб по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Кроме того, принято решение о локализации на мощностях «ПСМА Рус» модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта. Производство Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года.

Найти автомобили этих и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров

Фото: Stellantis

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производстволегкие коммерческие автомобилиавторынок европыэкспортпсма рус

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