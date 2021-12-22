Peugeot в ноябре 2021 года увеличил продажи в России на 72%

Российские дилеры Peugeot в ноябре реализовали 733 автомобиля, что на 72% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи французской марки в нашей стране выросли в 2 раза до 7685 машин. В результате рыночная доля Peugeot составила 0,5% против 0,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наибольшим спросом пользуются микроавтобусы Peugeot Traveller, реализация которых в ноябре увеличилась на 16% до 226 единиц. Среднеразмерные микроавтобусы и фургоны Peugeot Expert нашли 175 покупателей – в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Peugeot начали продажи новой пассажирской версии фургона Peugeot Expert – Бизнес-купе. Новинка построена на базе удлиненного кузова (L3, 5306 мм) и предлагается с 2,0-литровым дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и одним из двух типов привода: передний или подключаемый полный. Стоимость автомобиля составляет от 2 млн 609 тыс. рублей до 3 млн 079 тыс. рублей в зависимости от трансмиссии и типа привода.

Проверить наличие всех новых автомобилей Peugeot у официальных дилеров марки можно здесь.

Фото: Peugeot