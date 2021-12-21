Около 10 тысяч кроссоверов Toyota Venza попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 20 декабря объявила об отзыве 9916 кроссоверов Toyota Venza, реализованных с 31 мая 2013-го по 3 марта 2016 года. Причина отзыва: автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены датчиком системы подушек безопасности, который установлен в передней двери со стороны водителя. Датчик подключен к электронному блоку управления системы пассивной безопасности «SRS» витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку. По причине разницы длины жгута проводов и втулки, возможен сильный изгиб проводки внутри втулки, что в свою очередь, может привести к перетиранию проводов датчика системы пассивной безопасности, сообщает пресс-служба Росстандарта. В зависимости от частоты использования двери водителя, витая пара проводов датчика SRS может перехлестнуться и сконцентрировать нагрузку на одном проводе, что может привести к растрескиванию провода и, как следствие, к неработоспособному состоянию датчика, возникновению кода неисправности и включению контрольной лампы SRS. В таком состоянии, при определенных видах столкновения, боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм. На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и, при необходимости, его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Росстандарт и ФГУП «НАМИ» утвердили новый ГОСТ по правилам отзыва автомобилей, к которому помимо России присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан. Стандарт вступил в силу с 30 ноября 2021 года. Как отмечают в Росстандарте, ГОСТ поможет регулировать порядок проведения отзывных кампаний в автомобильной отрасли, которые до настоящего времени отсутствовали как на международном, так и на национальном уровне. Документ включает общие правила, терминологию и руководство, а также критерии оценки риска. Требования по отзыву дефектных комплектующих могут быть возложены на автопроизводителя, их поставщика или продавца.

В стандарте описаны три градации риска: низкий, средний и высокий. Они оцениваются по двум показателям: тяжести опасных событий и их вероятности. Возможность в документе делится на маловероятную, вероятную и частую. Тяжесть событий зависит от ущерба, который может повлечь какой-либо дефект, и от того, какой был нанесен вред здоровью, имуществу и окружающей среде.

Низкий уровень опасности определяется тем, что брак не сильно влияет на функциональные характеристики автомобиля и не наносит вреда экологии и здоровью людей. Средний – означает, что транспортное средство остается управляемым, дальнейшая эксплуатация может привести к опасным событиям с высоким уровнем тяжести. Высокий уровень риска присваивается тем дефектам, которые влекут за собой полный отказ системы и наносят значительный вред здоровью или приводят к ощутимому загрязнению окружающей среды.

ГОСТ предусматривает три вида отзыва в зависимости от вовлеченности Росстандарта. Добровольный отзыв инициируется производителем, если получена информация о дефектах, не превышающих первый – самый низкий – уровень риска. В этом случае изготовитель самостоятельно проводит все проверки и контролирует «корректирующие мероприятия». Второй тип отзывной кампании по ГОСТу – «добровольный под надзором». Подобная кампания запускается, если зафиксирован второй уровень опасности. И, наконец, принудительный отзыв. Его объявляют, если автопроизводитель не согласовывает с Росстандартом отзывные мероприятия либо отказывается их проводить.

Одной из причин появления ГОСТа стало нежелание автопроизводителей проводить официальные отзывы. Помимо этого, в России некоторые автоконцерны уже перевели отзывные кампании в цифровой формат. Для остальных Росстандарт до конца года должен разработать систему личных кабинетов. С их помощью производители смогут направлять информацию по отзыву онлайн, а владельцы машин будут узнавать о подобных кампаниях по VIN-номеру на портале Госуслуг.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у японских автомобилей? Сколько сегодня стоит Toyota Venza (или другой автомобиль) 2016 года производства? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Toyota