Минпромторг предложил ограничить 10% наценку дилеров на новые автомобили

Минпромторг РФ предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. Об этом агентству «ТАСС» заявил источник в министерстве, отметив, что такая наценка останется выгодной для автодилеров. «Норма прибыли автопроизводителей – 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», – рассказал источник.

По его словам, сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями, в связи с чем Минпромторг РФ уже обращался в ФАС.

В свою очередь, руководитель Росстандарта Алексей Кулешов обратил внимание на недопустимость реализации транспортных средств, не соответствующих заявленным в ОТТС требованиям. Это, прежде всего, касается дилерских центров, которые в последнее время, пользуясь рыночной ситуацией, в нарушение установленного порядка устанавливают дополнительное оборудование и навязывают потребителям такие автомобили, которые потенциально могут представлять угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. При этом при выявлении таких фактов обязанность по устранению нарушений и соответствующие издержки, согласно Федерльному закону «О техническом регулировании», лежат на лицах, допустивших обращение таких транспортных средств. Ранее эта информация была доведена до организаций отрасли, в том числе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Как известно, некоторые дилеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тыс. рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте – гораздо больше миллиона. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако с учетом дилерских «накруток» удорожание оказалось еще больше – 35-40%. По оценкам аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

Какие автомобили и по какой цене фактически представлены в официальных дилерских центрах сегодня? Это можно проверить здесь.