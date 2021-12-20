УАЗ поднимет цены на свои автомобили с 1 января 2022 года

Автомобили УАЗ, цены на которые остаются неизменными уже два месяца подряд, подорожают с 1 января 2022 года. В распоряжении «Автоновостей дня» появились свежие прайс-листы бренда, согласно которым весь модельный ряд УАЗа станет дороже на 25 – 34,6 тыс. рублей или 1,7-2,6%.

Минимальную прибавку в 25 тыс. рублей получит внедорожник «Хантер», который с нового года может лишиться сразу двух своих комплектаций (их нет в новом прайсе) – базовой «Классик Fleet» и «Классик с блокировкой дифференциала». Те же 25 тыс. рублей прибавят в цене все версии семейства СГР («Буханка»), а на 30 тысяч подорожают «Патриот» и «Пикап». Кроме того, с 1 января ожидается очередное подорожание коммерческого семейства «Профи», модификации которого вырастут в цене на 30 – 34,6 тыс. рублей.

Напомним, последнее массовое повышение цен на автомобили УАЗ было зафиксировано 1 ноября. Весь модельный ряд российской марки тогда подорожал на 35 – 110 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре Ульяновский автозавод реализовал 3070 автомобилей, что на 25% ниже показателя годичной давности. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в нашей стране было продано 28945 ульяновских внедорожников (-2%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

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Фото: УАЗ