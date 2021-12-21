«Автотор» наладит выпуск электромобилей в рамках специнвестконтракта

Межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила заключение дополнительного соглашения, которое вносит изменения в действующий специнвестконтракт «Автотор Холдинга». Документ предполагает расширение номенклатуры выпускаемой продукции электромобилями (с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора) и автокомпонентами. Предполагается увеличение совокупного объема инвестиций с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей. У инвестора также появляется возможность включить в СПИК юридическое лицо, которое будет производить автокомпоненты в Калининградской области, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«В августе 2021 года была принята Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Кроме того, Минпромторг России продолжает работу по распространению балльной оценки локализации производства на различные технологии производства автомобилей, в частности электромобилей. Обе меры создают стимулы для автопроизводителей для локализации производства и наращивания объемов инвестиций в нашей стране», – отметил заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

Напомним, ранее компания «Автотор Холдинг» и отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии «Рэнера» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет направления сотрудничества на долгосрочной основе в целях создания на территории Российской Федерации производства автомобилей различного класса на электрической тяге, компонентов к ним (в том числе электрической батареи) и подразумевает применение продукции «Рэнера» в электромобилях, которые планируется выпускать на производстве «Автотора». Новый инвестиционный проект «Автотора» по созданию производства электромобилей будет реализован в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту между «Автотором», Минпромторогом РФ и правительством Калининградской области.

Подписывая соглашение о долгосрочном сотрудничестве, стороны нацелены на повышение глобальной конкурентоспособности продукции российского производства, увеличение степени локализации, расширение применения электротранспорта на территории Российской Федерации, в том числе с целью снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Компания «Рэнера» в 2021 году стала совладельцем южнокорейской компании Enertech International Inc. – производителя литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии различной емкости. Подписанное сторонами соглашение включает решение о создании в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которого составит не менее 3 ГВт/ч. Строительство «российской гигафабрики» будет завершено в городе Неман Калининградской области к 2025 году. Литий-ионные аккумуляторные батареи Renera найдут применение как в транспортном секторе, так и в стационарных системах хранения энергии.

«Доступность применения локализованной аккумуляторной батареи является одним из решающих факторов для развития производства электромобилей в рамках инвестиционного проекта «Автотора» и ускоренного внедрения электромобилей в России в целом. Аккумулятор вместе с системой управления составляет до 20% стоимости электромобиля, это наиболее инвестиционно емкая составляющая, имеющая определяющее значение для экономической эффективности проектов по выпуску электромобилей», – подчеркнул генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

В свою очередь генеральный директор «Рэнера» Александр Камашев отметил, что партнерство с «Автотором» станет важным этапом в развитии отечественного автопрома – импортозамещение может стать стимулом для широкого распространения электрического транспорта и в свою очередь также соответствует утвержденной концепции электротранспорта в России до 2030 года.

А что сейчас происходит на рынке электромобилей в России? Какие марки и модели на нем представлены? Что говорят эксперты о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка? Подробная информация об этом содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: «Автотор»