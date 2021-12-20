Новый Audi SQ5 Sportback доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый спортивный купе-кроссовер Audi SQ5 Sportback. Стоимость новинки составляет от 6 млн 578 тыс. 500 рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид нового Audi SQ5 Sportback отличают решетка радиатора с объемной сотовой структурой и явно очерченные воздухозаборники с алюминиевыми окантовками. В задней части автомобиля обращает на себя внимание ниспадающая линия крыши со спойлером в стиле S на ее кромке, а также двойные овальные хромированные патрубки выхлопных труб. Принадлежность модели к линейке автомобилей S легко угадывается по алюминиевым накладкам на передних дверных порогах с подсветкой и логотипом S, а также по входящим в стандартное оснащение декоративным накладкам из матового алюминия.

Созданию спортивной атмосферы в салоне также способствуют передние спортивные сиденья, которые по заказу могут быть обтянуты кожей Feinnappa с ромбовидной прострочкой и тисненным логотипом S на спинках (в стандартном оснащении – комбинированная обивка материалом Frequenz/кожей, с оттиском S на спинках). Для управления, вывода данных и развлечения в Audi SQ5 Sportback используется та же прогрессивная концепция, что и в обновленном Audi Q5. Полностью цифровая приборная панель обеспечивает быструю и удобную визуализацию информации обо всех необходимых функциях автомобиля. Максимальная комплектация модели включает в себя виртуальную приборную панель Audi virtual cockpit plus с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, а также опциональный проекционный дисплей.

Благодаря удлиненной колесной базе объем багажного отсека Audi Q5 Sportback составляет 500 литров. При сложенном заднем сидении он увеличивается до 1470 литров. Опционально для Audi SQ5 Sportback предлагается заднее сиденье plus с возможностью продольной регулировки и регулируемым наклоном спинок. При необходимости его можно сдвинуть вперед, увеличив базовый объем багажного отсека с 500 до максимальных 570 литров в зависимости от положения спинки.

Бензиновый двигатель V6 3.0 TFSI мощностью 354 л. с. разгоняет Audi SQ5 до 100 км/ч всего за 4,9 с. Максимальная скорость спортивного купе-кроссовера ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. За передачу крутящего момента на колеса отвечает 8-ступенчатая коробка передач tiptronic. Постоянный полный привод quattro с самоблокирующимся межосевым дифференциалом гибко распределяет тяговое усилие между передней и задней осями. При равномерном движении в нормальных условиях оно по умолчанию распределяется в соотношении 40:60 в пользу задних колес. В случае необходимости до 70% момента может быть переброшено на переднюю ось и до 85% – на заднюю. Купе-кроссовер стандартно оснащается адаптивной пневматической системой S и системой Audi drive select.

Также в список стандартного оборудования нового Audi SQ5 Sportback входят светодиодные фары и светодиодные фонари, внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом (покрытие aluminium), 20-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 двойных спиц Star», обогрев передних сидений (три режима), электрическая регулировка передних сидений, многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, информационно-развлекательная система MMI Radio plus, акустическая система Audi sound system с 10 динамиками, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль, пакет дополнительного освещения салона, электропривод крышки багажника и др.

Кроме того, для купе-кроссовера предлагается широкий выбор опционального оснащения, среди которого – спортивный дифференциал задней оси, система динамического рулевого управления, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, фонари OLED с особой цифровой подписью, мультимедийная система MMI Navigation plus с MMI Touch, акустическая система Bang&Olufsen Sound System, система автоматической парковки, проекционный дисплей, пакеты ассистирующих систем «Парковка», «Город» и «Путешествие» и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi