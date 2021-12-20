85% продаваемых автомобилей на Чукотке – с механической КП

Наибольшая доля продаж автомобилей с механической коробкой передач отмечена в Чукотском АО, установили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, на них приходится 85% от общего объема местного рынка новых легковых машин. Соответственно оставшиеся 15% автомобилей были реализованы на Чукотке с автоматической трансмиссией (АТ)*.

Эксперты агентства отмечают, что, помимо Чукотского автономного округа, еще в 9 субъектах РФ доля продаж автомобилей с МКП выше, чем с АТ. В Калмыкии «механике» принадлежит 60% рынка, в Костромской области – 55%, в Удмуртии и Тамбовской области – 53%. В республиках Марий Эл и Тыва, а также в Кировской, Оренбургской и Курганской областях рыночная доля легковых машин с механической КП составляет 51%. Во всех остальных регионах доминируют «автоматы».

В целом же по российскому рынку на долю «механики» приходится 34%. Оставшиеся 66% – это продажи автомобилей с АТ. Как уже ранее сообщали эксперты агентства «АВТОСТАТ», среди регионов наибольшая доля реализованных машин с «автоматами» наблюдается в Приморье (91%) и Москве (90%).

Насколько выгодны во владении автомобили с тем или иным типом трансмиссии? Это можно рассчитать при помощи специального Калькулятора.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: LADA