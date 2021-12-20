АВТОВАЗ начал рабочую неделю в полную силу

АВТОВАЗ начал новую рабочую неделю в полную силу: все конвейеры предприятия в Тольятти задействованы сегодня по своим привычным графикам. Производство автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и сборочная линия LADA Granta работают в две смены по 8 часов каждая, конвейер LADA Niva – в одну той же продолжительности, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Стоит также отметить, что минувшие выходные для АВТОВАЗа были рабочими: в субботу была организована работа сборочной линии LADA Niva в дневную смену продолжительностью 8 часов, а воскресенье – сборочной линии В0 в дневную смену продолжительностью 10 часов.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 26373 автомобиля LADA – это на 30,7% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж на предприятии связывают с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 320795 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021».

Фото: АВТОВАЗ