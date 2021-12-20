Hyundai локализует сборку Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage в Санкт-Петерурге

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в рамках специнвестконтракта локализует производство крооссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage на мощностях бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в Минпромторге РФ, добавив, что заключение дополнительного соглашения было одобрено на заседании межведомственной комиссии по СПИК 17 декабря. Объем инвестиций производителя будет увеличен с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей.

В ноябре 2021 года сообщалось, что компания планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году. В рамках проекта будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Напомним, в ноябре 2020 года компания Hyundai закрыла сделку по приобретению завода General Motors в Санкт-Петербурге. При этом финансовые подробности сделки и планы компании на новую площадку в России не раскрывались. Производственная мощность предприятия в Шушарах составляет 60 тыс. автомобилей в год, инвестиции GM в его строительство составили 300 млн долларов.

Между тем, в настоящее время компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» использует свою новую площадку в Шушарах для подготовки компонентов к отправке в Казахстан. Так, в мае 2021 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» достигли договоренности о поставках на завод в Казахстане автокомпонентов для мелкоузловой сборки автомобилей Hyundai Accent (в России модель называется Solaris). Договор затрагивает поставку компонентов, выпускающихся непосредственно на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге (крупные кузовные панели, сваренные навесные детали кузова), а также российских и импортных компонентов (из Европы, Кореи, Китая и Индии) от поставщиков автозавода.

Добавим также, что в настоящее время компания Hyundai производит свои бестселлеры Creta и Solaris на собственном заводе в Санкт-Петербурге, остальные модели Hyundai выпускаются по контрактной сборке на калининградском предприятии «Автотор».

В каких официальных дилерских центрах Hyundai представлены указанные модели, можно проверить здесь.

Фото: Hyundai