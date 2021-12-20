Определены модели SUV с лучшей стоимостью владения

Стали известны кроссоверы и внедорожники, которыми наиболее выгодно владеть в России. Соответствующую информацию впервые озвучили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*.

Интересно, что среди этих моделей оказалась и китайская. Так, в небольшом сегменте SUV (B) и позиционировании STANDART лидером по стоимости владения является кроссовер Geely Coolray – 1 км его пробега обходится в 9,1 руб. А вот в крупном сегменте SUV (E) того же позиционирования STANDART самым выгодным во владении является Hyundai Palisade, результат которого составляет 15,6 руб./км.

Что касается позиционирования PREMIUM, то здесь, например, в сегменте SUV (C) первенствует Audi Q3 (13 руб./км.), а в сегменте SUV (D) – Land Rover Discovery Sport (13,1 руб./км). Более подробная информация о других моделях SUV, ставших победителями и лауреатами премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership), содержится здесь.

Данная Премия является итогом масштабного исследования, проведенного экспертами агентства «АВТОСТАТ». Методика исследования учитывает основные расходы, которые несет владелец автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации. При этом в качестве ключевых параметров для расчета выступают следующие: период владения автомобилем – 3 года, суммарный пробег – 45 000 км, возраст владельца – 35 лет, стаж вождения – 10 лет.

* Использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ». Уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.

Фото: Geely