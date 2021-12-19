Почти весь премиум – на «автомате»

99,5% продаваемых в России премиальных автомобилей – с автоматической трансмиссией (АТ)*. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка новых легковых машин в 2021 году.

При этом 100% с «автоматами» покупаются автомобили марок Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover, Genesis, Cadillac, Jeep, Infiniti. Среди тех премиум-брендов, что немного не «дотягивают» до этого показателя фигурируют Porsche (99,8%) и BMW (99,1%). А вот меньше всего доля продаж АТ в премиальном сегменте у MINI – 93,1%. Соответственно около 7% автомобилей MINI было реализовано с механической КП.

Покупатели премиальных машин изначально рассчитывают на высокий уровень комфорта, поэтому для них наличие «автомата», причем уже в начальных комплектациях – само собой разумеющееся. Впрочем, и среди таких клиентов тоже находятся редкие почитатели «механики», отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Что касается массового сегмента, то здесь доля АТ составляет 64%, а в целом по рынку, напомним, она уже достигла 66%.

Найти автомобили с автоматической трансмиссией (и не только) – в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: АВТОСТАТ