Каким пикапом выгодно владеть в России?

Модель УАЗа является лидером по стоимости владения среди пикапов. Это стало известно по итогам премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*, которые озвучили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, на 1 километр пробега владелец автомобиля УАЗ «Пикап» потратит 10,7 руб. Cреди ближайших конкурентов отечественной модели – японские Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. Их стоимость владения в расчете на 1 км пробега составляет 14,9 и 16,8 руб. соответственно.

Напомним, что данная Премия учреждена агентством «АВТОСТАТ», а ее итоги были оглашены впервые. В основу исследования стоимости владения заложены ключевые расходы, которые несет владелец после покупки автомобиля – страхование (ОСАГО и КАСКО), транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации. При этом основными параметрами для расчета являются следующие: период владения автомобилем – 3 года, суммарный пробег – 45 000 км, возраст владельца – 35 лет, стаж вождения – 10 лет.

Информация о победителях и лауреатах премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) других сегментов рынка содержится здесь.

* Использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ». Уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.

Фото: УАЗ