JAC рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания JAC в 2022 году представит в России рестайлинговый кроссовер JAC S3 и пикап JAC T8 Pro, которые были заявлены на 2021 год, но в связи с общемировой ситуацией в автомобильной отрасли их дебют перенесен. Также на российском рынке ожидается новый кроссовер JAC S6. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе JAC Motors, добавив, что ближайшей новинкой станет кроссовер JAC S4.

Напомним, что в марте 2021 года на российском рынке появился новый среднеразмерный кроссовер JAC S7, который стал новым флагманом китайской марки в нашей стране. Между тем, в середине нынешнего года российские дилеры завершили продажи кроссовера JAC S5. Таким образом, на сегодняшний день модельный ряд JAC в России включает кроссоверы S3 и S7, пикап T6, лифтбек J7 и электрический хэтчбек iEV7S.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: JAC