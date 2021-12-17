Минпромторг обсуждает повышение цен на машины, подпадающие под «налог на роскошь»

Минпромторг РФ обсуждает повышение начальной планки стоимости автомобилей, подпадающих под повышенный транспортный налог, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Только в этом году Минпромторг РФ расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, на 87 моделей, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Посмотреть и сравнить рекомендованные розничные цены на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».