Aston Martin выпустит «прощальный» Vantage с V12

В 2022 году в модельный ряд Aston Martin вернется хардкорный V12 Vantage. В компании уточняют, что это не ограниченное издание, а «прощальная версия» (Final Edition), а значит, суперкар, вероятно, ознаменует собой конец эпохи 12-цилиндровых моторов, после чего британский производитель всерьез займется электрификацией всей своей линейки, пишет портал Motor.ru.

Руководство Aston Martin уже объявило, что преемники моделей Vantage и DB11 лишатся бензиновых моторов и перейдут на электрифицированные силовые установки. Компания собирается использовать гибридные агрегаты Mercedes-AMG, как на DBX Straight-Six, а свой полноценный электрокар выпустит после 2025 года.

По неофициальным данным, Aston Martin V12 Vantage оснастят двигателем от V12 Speedster. Речь идет о 5,2-литровом агрегате с парой турбонагнетателей, который на баркетте выдает 700 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой ZF. Спидстер разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Что же касается актуального Vantage, то он присутствует на рынке уже почти четыре года. Такой спорткар комплектуется битурбодвигателем V8 4.0 на 510 л.с. и разгоняется с места до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 314 км/ч.

По традиции, название Vantage получали самые мощные модификации автомобилей Aston Martin. Самый первый такой спорткар, купе DB2 Vantage, появился в 1951 году и оснащался рядной «шестеркой» 2.6. Самостоятельной моделью Vantage стал только в 1977-м, но и тогда на него ставили V8 5.3 от Lagonda, развивающий в разные годы от 380 до 457 л.с. Агрегат V12 «опробовал» лишь DB7 Vantage в 1999 году. Мотор объемом 5,9 литра выдавал 426 л.с. и 542 Нм крутящего момента, наделяя машину незаурядной по тем временам динамикой: пять секунд до 100 км/ч с «механикой» и 5,1 – с автоматом.

В 2009-м вышел V12 Vantage с модернизированным двигателем 5.9 (517 сил и 570 Нм), разгоняющийся до «сотни» за 4,2 секунды. Эти показатели в 2013 году перебил V12 Vantage S. Атмосферный мотор на купе выдавал 573 л.с. и 620 Нм, так что старт с места до 100 км/ч занимал у машины 3,7 секунды.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Aston Martin