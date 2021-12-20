Китайский авторынок в ноябре 2021 года снизился на 5%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам ноября снизились на 4,7% и составили 2 млн 192 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика обусловлена сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, а также новыми вспышками COVID-19 в стране. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года китайский авторынок вырос на 7,1% до 19 млн 060 тыс. машин.

Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2021 года китайский авторынок может показать небольшой рост, в том числе благодаря низкой базе первой половины прошлого года, когда разразившаяся в стране эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос. Между тем, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время нехватка чипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

А в каких российских автосалонах официальных дилеров есть в наличии новые автомобили? Это можно проверить здесь.