Европейские продажи LADA в ноябре 2021 года выросли в 1,5 раза

По итогам ноября в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 171 новых автомобилей LADA, что на 55,5% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительная динамика фиксируется третий месяц подряд, однако обусловлена она, прежде всего, низкой базой прошлого года. С начала 2021 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 1417 единиц, снизившись на 27,8%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

В каких автосалонах официальных дилеров в России представлены новые автомобили LADA, можно проверить здесь.