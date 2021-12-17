Kia представила компактный минивэн Carens

Компания Kia представила в Индии компактный минивэн Kia Carens четвертого поколения. Продажи новинки на индийском рынке и на ряде других рынков начнутся в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Kia Carens создавался специально для индийского рынка с учетом растущих запросов и потребностей современных семей. Компактный трехрядный минивэн предложит высокий уровень отделки салона, функции интеграции автомобиля с информационными сетями и устройствами.

Дизайн нового Kia Carens выполнен в стилистике кроссоверов: фирменная решетка радиатора Kia «Улыбка тигра» (Tiger Face) получила современное исполнение, а также эффектно акцентирована решетка нижнего воздухозаборника. Внешний вид также отличают светодиодные фары и дневные ходовые огни.

Что касается интерьера, передняя панель с футуристичным дизайном как будто огибает водителя и переднего пассажира. Хромированные элементы в отделке дверей усиливают ощущение премиального качества. В центре передней панели расположена навигационная система с функциями телематики (AVNT), имеющая дисплей с диагональю 10,25 дюйма.

Новый Kia Carens может быть оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем. Предусмотрен широкий выбор трансмиссий, в частности – 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями (7DCT) и 6-ступенчатая автоматическая (6АТ).