Европейский авторынок в ноябре показал худший результат с 1993 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября снизились на 17,5% и составили 864119 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за ноябрь с 1993 года. При этом отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 824 тыс. 670 единиц (+0,8%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 77655 машин (-36,5%). Второе место занял с показателем Renault 53959 автомобилей (-21,3%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 52681 машину (-20,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (52541 шт., -24,9%) и Toyota (51950 шт., -9,3%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.