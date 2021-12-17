Продажи Ford Transit в ноябре 2021 года выросли на 74%

Российские дилеры Ford в ноябре реализовали 2123 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 74% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 17739 машин, что на 52% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Напомним, в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить. В частности, завод в Елабуге произвел и поставил свыше 2000 новых автомобилей Ford Transit крупнейшему каршерингу в России «Яндекс. Драйв», что стало для «Соллерс Форд» крупнейшей поставкой в 2021 году.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Наличие всех новых автомобилей Ford у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: «Соллерс Форд»