Chery в ноябре увеличила продажи в России почти в 3 раза

Российские дилеры Chery в ноябре реализовали 4097 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По итогам 11 месяцев 2021 года продажи Chery в России увеличились в 3,5 раза и составили 32883 машины, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Chery на российском рынке в ноябре стал компактный кроссовер Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 2217 покупателей (рост в 3,6 раза). В результате он впервые вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Стоит также отметить, что в декабре российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro c новым топовым пакетом оснащения Ultimate, который предлагается в комплектации Prestige в дополнении с доступными ранее пакетами Speedline и Dreamline.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако какая именно это будет модель, пока не решено. Помимо вывода новых моделей, запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Chery