АВТОВАЗ возобновил сборку LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero

АВТОВАЗ сегодня возобновил работу сборочной линии В0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, с перспективой продолжить ее в субботнюю смену 18 декабря. Напомним, производство этих автомобилей было приостановлено после первой смены 15 декабря, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». Как отмечается, на этот раз причиной простоя стала не глобальный дефицит электронных компонентов, а поломка в пути грузового автомобиля, перевозившего столь ценный для конвейера АВТОВАЗа груз.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 26373 автомобиля LADA – это на 30,7% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж на предприятии связывают с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 320795 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

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Фото: АВТОВАЗ