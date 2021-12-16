Президент АВТОВАЗа рассказал о новинках LADA в 2022 году

АВТОВАЗ представит в 2022 году несколько новинок, и, по крайней мере, одна из них будет производиться на ижевском заводе компании. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Николя Мор, однако конкретные названия новых моделей LADA не уточнил.

«Могу сказать, что характеристики, опции и качество этих моделей будут на порядок выше сегодняшнего уровня. В особенности это касается так называемых подключенных сервисов. Вы уже знаете о системах Enjoy, Enjoy Pro и LADA Connect. Но с выходом новых моделей мы выйдем на новый уровень, сделаем шаг вверх», – заявил глава АВТОВАЗа, которого цитирует «Российская газета».

Очевидно, речь, в частности, может идти о рестайлинговой LADA Vesta, поскольку именно эту модель выпускают на мощностях ижевского завода – она ожидается в продаже уже весной следующего года.

Напомним, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает объединение российской LADA и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

Согласно плану, в ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ