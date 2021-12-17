В BMW прошли стратегические изменения и новые кадровые назначения в топ-менеджменте

Баварский автоконцерн BMW Group усиливает подразделение по продажам, брендам и работе с клиентами, которое возглавляет член правления BMW AG Питер Нота. Изменения также коснулись BMW Group Financial Services и казначейства BMW Group, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, стратегические изменения направлены на цифровизацию клиентских сервисов, прокладывающих путь к успеху в организации продаж BMW Group.

Так, в рамках новой стратегии с 1 апреля 2022 года регионы продаж BMW Group в Германии и Европе будут объединены под руководством Бернхарда Кунта, в настоящее время занимающего пост старшего вице-президента рынка Германии. Кроме того, в апреле 2022 года Штефан Тойхерт, директор по продажам BMW в Германии, займет позицию главы рынка Германии.

Жан-Филипп Парайн, в настоящее время возглавляющий европейский регион продаж, с 1 апреля 2022 года возьмет на себя ответственность за продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Он сменит на этой должности Хендрика фон Кюнхайма, который поддержит процесс трансформации и завершит свою карьеру 31 мая 2022 года.

Таким образом, вместе со своей сильной дилерской сетью BMW Group обеспечивает уверенное развитие организации продаж, направленной в будущее и полностью ориентированной на клиентов. В рамках реорганизации подразделения по продажам, брендам и работе с клиентами в Европе будет создана новая стратегическая позиция в области цифровизации процесса продаж. Ответственность за этот участок с 1 февраля 2022 года возьмет на себя Питер Хенрих, в настоящее время занимающий пост главы подразделения BMW Product Management and the Connected Company.

Новым главой BMW Product Management and the Connected Company станет Бернд Кербер, возглавляющий MINI с апреля 2019 года. Пост главы MINI перейдет к Стефани Вурст, занимавшей должность руководителя BMW Group в Нидерландах.

В финансовом департаменте BMW Group также произойдут кадровые изменения. Глава BMW Group Financial Services д-р Томас Виттиг уйдет на пенсию. Его сменит Джеральд Хольцманн, возглавляющий финансовый отдел BMW Group Financial Services.

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Фото: BMW