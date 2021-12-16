Среди бестселлеров сильнее всех в 2021 году подорожал LADA Largus – на 21,5%

С января по декабрь нынешнего года универсал LADA Largus стал дороже на 21,5%. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенного исследования, это наибольшее удорожание в десятке самых популярных моделей российского рынка.

Если в январе минимальная цена «Ларгуса» составляла 668 900 рублей, то в декабре она уже достигла 812 900 рублей. Таким образом, отечественный универсал подорожал на 21,5% - сильнее остальных моделей в ТОП-10 российского рынка. Во многом это связано с обновлением модели, которое произошло в марте, и стало единственным за 9 лет ее продаж в РФ.

У остальных девяти моделей минимальная цена в 2021 году увеличилась менее чем на 20%. Так, ближе всех к «Ларгусу» в плане удорожания оказалась LADA Vesta (+18,8%). Немного отстают от нее Kia Rio и LADA Granta, которые прибавили 18% и 17,6% соответственно.

Skoda Rapid с января по декабрь стал дороже на 16,5%. На столько же выросла минимальная цена у Hyundai Solaris. А популярный кроссовер Hyundai Creta подорожал на 16,1%.

Три бестселлера российского рынка прибавили в этом году менее 15%. Если Volkswagen Polo вырос в цене на 13,9%, то Renault Duster – на 13,7%. А вот менее других увеличилась минимальная стоимость у 3-дверного отечественного внедорожника LADA Niva Legend – на 12,7%.

Подробная информация о ценах всех моделей, представленных на российском рынке, содержится в ежемесячном обзоре «Мониторинг цен на новые автомобили».

Фото: LADA