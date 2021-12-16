Genesis представил флагманский седан G90 нового поколения

Премиальная марка Genesis представила представительский флагманский седан G90 нового поколения. Это первая полномасштабная смена поколений модели G90 после рестайлинга 2018 года. Новинка будет предлагаться как в стандартной, так и в удлиненной версии, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В дизайне нового Genesis G90 применена усовершенствованная решетка радиатора Crest Grille и оптика в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis. Внешний вид автомобиля также отличают параболическая линия, проходящая вдоль боковины кузова, и растянутые на всю ширину кузова задние фонари в форме сдвоенных линий.

Что касается интерьера нового G90, узкие воздуховоды системы кондиционирования вместе с напоминающими крылья элементами и мультимедийной системой нового поколения обрамляют дисплей, который объединяет в общем блоке приборную панель и навигационную систему. Центральная консоль седана отличается отделкой с использованием стекла и алюминия. Кроме того, над передними и задними сиденьями расположены две секции панорамной крыши, управлять которыми можно по отдельности.