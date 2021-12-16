Genesis представил флагманский седан G90 нового поколения

Премиальная марка Genesis представила представительский флагманский седан G90 нового поколения. Это первая полномасштабная смена поколений модели G90 после рестайлинга 2018 года. Новинка будет предлагаться как в стандартной, так и в удлиненной версии, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В дизайне нового Genesis G90 применена усовершенствованная решетка радиатора Crest Grille и оптика в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis. Внешний вид автомобиля также отличают параболическая линия, проходящая вдоль боковины кузова, и растянутые на всю ширину кузова задние фонари в форме сдвоенных линий.
Что касается интерьера нового G90, узкие воздуховоды системы кондиционирования вместе с напоминающими крылья элементами и мультимедийной системой нового поколения обрамляют дисплей, который объединяет в общем блоке приборную панель и навигационную систему. Центральная консоль седана отличается отделкой с использованием стекла и алюминия. Кроме того, над передними и задними сиденьями расположены две секции панорамной крыши, управлять которыми можно по отдельности.
Genesis G90 оснащается 3,5-литровым бензиновым двигателем с турбоннадувом, развивающим 380 л.с. и 529 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива 3,5-литрового турбомотора в смешанном цикле составляет 11,1 л на 100 км. Уже в начальной комплектации модель предлагается с электронно-управляемой адаптивной подвеской с функцией прогнозирования (Preview-ECS). Для дополнительной устойчивости новый Genesis G90 оснащен многоконтурной пневмоподвеской, изменяющей давление воздуха в амортизаторах в соответствии с дорожными условиями.
Благодаря большей длине, чем у других седанов, и увеличению задней двери и стойки на 190 мм новый G90 в длиннобазной версии отличается более просторным салоном. Дополнительный комфорт создают такие эксклюзивные опции как сиденья, обшитые полуанилиновой кожей с ромбовидной прострочкой, а также дополнительная оттоманка для второго пассажира заднего ряда. В удлиненном G90 установлены эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски и шины. Внешний вид автомобиля отличают специальный хромированный молдинг (DLO), обрамляющий боковые стекла и центральную стойку, а также эксклюзивные передние и задние бамперы.
Новый Genesis G90 в удлиненной версии оснащается 3,5-литровым бензиновым турбодвигателем с электрическим нагнетателем напряжением 48В. Удлиненная версия седана G90 будет предлагаться исключительно с системой полного привода. Также модель оснащается многоконтурной пневмоподвеской и системой подруливания задних колес RWS.
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Фото: Genesis