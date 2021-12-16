Компания «Автодом» выходит на публичный рынок

Компания «Автодом» планирует выйти на рынок долговых ценных бумаг с дебютным выпуском рублевых облигаций. Книга сбора заявок инвесторов предварительно назначена на 24 декабря текущего года. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, сообщает пресс-служба дилера.

«Автодом» – автомобильный холдинг, специализирующегося на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. На сегодняшний день в портфеле компании 8 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Audi и KTM. Выручка компании формируется за счет продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисного обслуживания, trade-in, реализации запчастей и аксессуаров, страховых и финансовых продуктов. В результате значительного улучшения собственных финансовых результатов и эффекта синергии от приобретения новых дилерских центров выручка компании за первое полугодие 2021 года достигла 42,4 млрд рубоей, что примерно соответствует выручке за весь 2020 год, а EBITDA LTM по состоянию на середину 2021 года составила 7,38 млрд рублей. По данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО, на 30.06.2021 активы компании составляли 37,5 млрд рублей, капитал – 9,6 млрд рублей.

«Наша компания постоянно развивается, мы увеличиваем масштабы бизнеса и совершенствуем архитектуру существующих бизнес-процессов. Сейчас мы делаем большие ставки на цифровизацию бизнеса и запуск собственной e-commerce платформы по продаже автомобилей. Наша концепция OTS «One Touch Service», находящаяся в стадии реализации, уже дает положительные результаты и позволит нам вскоре стать одним из первых цифровых дилеров в России. Привлечение публичного финансирования позволит нам также расширить объемы складских запасов новых автомобилей и инвестировать в более активное развитие направления автомобилей с пробегом. Кроме того, в 2022 мы планируем повысить кредитный рейтинг до уровня ruА- и, конечно, в перспективе ближайших нескольких лет в стратегии «Автодома» – выход на IPO», – поделился планами генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский.

Подробнее о планах развития компании читайте в интервью Андрея Ольховского агентству «АВТОСТАТ».

Фото: «Автодом»