Корейский поставщик Sungwoo Hitech приобрел завод Ford во Всеволожске

Корейская компания-производитель автозапчастей «СВ Рус» приобрела площадку бывшего завода «Форд Соллерс» во Всеволожском районе. Инвестиционный проект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, в эту сумму входит покупка площадки, ее реконструкция и закупка оборудования. На предприятии будет создано 520 новых рабочих мест.

По словам генерального директора компании «СВ Рус» Хон Квон Пака, запуск производства во Всеволожске планируется в 2023 году, затем компания займется расширением производственной площадки для установки пресс-линии.

Sungwoo Hitech (ООО «СВ Рус») – корейская компания-производитель автозапчастей, основана в 1977 году. Головной офис находится в Южной Корее (г. Пусан). Производимая продукция – силовые элементы кузова, двери, бампера. Главными заказчиками компании являются Hyundai, Kia, Renault Samsung Motors, GM Korea Company.

Напомним, всеволожский завод Ford простаивал с июня 2019 года, когда американская компания свернула производство легковых автомобилей в России. На предприятии выпускались модели Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек. Мощность предприятия во Всеволожске составляет более 160 тыс. автомобилей в год, а общие инвестиции Ford в производство с момента открытия предприятия превысили 400 млн долларов.

Между тем, осенью этого года президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, заявил, что компания Ford не исключает возобновления производства легковых автомобилей в России, причем речь может идти о полноразмерных внедорожниках. По его словам, при правильной организации производства в России может быть также налажен выпуск электромобилей Ford. Однако официально о возвращении американской марки в нашу страну не сообщалось.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Ford