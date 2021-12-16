Bridgestone рассказал о планах развития в России

Завод Bridgestone в Ульяновске отмечает 5 лет со старта коммерческого производства – в декабре 2016-го на предприятии была выпущена первая шина, предназначенная для продажи, и с тех пор произведено 5 млн шин. В ближайших планах компании – увеличение объемов производства, расширение сотрудничества с автопроизводителями и развитие экспорта, сообщает пресс-служба производителя.

В производственном портфолио завода Bridgestone в Ульяновске представлены шины с типоразмерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов – для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, а также шины, омологированные для поставки автопроизводителям в качестве первичной комплектации. С середины 2019 года произведенные на предприятии в Ульяновске зимние шины линейки Blizzak, экспортируются в Финляндию, Швецию, Норвегию, и в ближайшее время этот список дополнят Германия и Польша.

Напомним, завод Bridgestone расположен в индустриальном парке «Заволжье», инвестиции в производство составили около 12,5 млрд рублей. На сегодняшний день на предприятии работает более 900 человек.

Подробнее о планах развития компании читайте в интервью генерального директора Bridgestone в России и СНГ Джеффри Гловера агентству «АВТОСТАТ».

Фото: Bridgestone