За первую половину декабря у 20 марок изменились цены на автомобили

Цены на автомобили в России продолжают расти. С 1 по 15 декабря нынешнего года 20 брендов повысили стоимость своей продукции, выяснили эксперты портала «Цена Авто». В их числе лидеры рынка – российская LADA и корейская Kia. С них и начнем.

О том, что АВТОВАЗ с 1 декабря поднимет цены, было известно заранее, но никто не ожидал, что сумма прибавки будет столь внушительной. Вместо ожидаемых 7 – 10 тысяч рублей цена по большинству моделей LADA выросла сразу на 25 – 40 тысяч или на 2,5 – 5,0%. На минимальные 8 – 16 тысяч рублей (1,0 – 2,4%) подорожали только внедорожники семейства Niva Legend.

Другой лидер рынка, корейская Kia, подняла стоимость 9 из 17 моделей, представленных на рынке. В их числе бестселлер марки Rio, кроссовер Sportage и седан К5. Удорожание для этих и других моделей составило 0,8 – 2,8%.

Среди китайских марок массовые изменения произошли у Geely и Haval – оба бренда подняли стоимость для всей продуктовой линейки на 0,7 – 2,1% и 1,8 – 3,8% соответственно. Дороже стали четыре модели JAC (на 1,1 – 12,0%), две модели Chery (на 0,5 – 0,8%) и один пикап Great Wall (на 1,9 – 2,0%).

У японских автопроизводителей прибавку получили все модели Suzuki (на 1,4 – 2,9%) и по одной модели у Mitsubishi (на 1,3 – 1,7%) и Nissan (на 1,3 – 1,7%).

В премиальном сегменте отличились Cadillac и MINI, которые переписали прайсы для трех моделей в своих продуктовых линейках. При этом американский бренд поднял цены сильнее – на 3,4 – 3,7%, тогда как британская марка ограничилась 0,6 – 1,3%. Кроме них продолжил корректировать цены японский Infiniti, чей кроссовер QX80 подорожал на 2,0 – 2,1%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей эксперты отметили рост стоимости у отечественного УАЗа, чьи фургоны Profi сменили модельный год и выросли в цене на 2,0 – 2,6%. Также удорожание затронуло марки, представленные в сегменте LCV и входящие в концерн Stellantis, а именно Citroen, Fiat, Opel и Peugeot.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Фото: АВТОСТАТ